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視察台南農產市場 黃偉哲：年節漲跌可接受

最新更新：2020/01/22 12:28

（中央社記者張榮祥台南22日電）明天是小年夜，台南市長黃偉哲今天視察台南市綜合農產品批發市場，確認供貨充足，價格穩定，漲跌反應市場需求，且都在可接受的範圍。

黃偉哲視察市場後發現，蔬菜類價格持平，水果類小幅上漲，肉類持平，水產類小幅上漲，應景花卉上漲，非應景花卉持平。

黃偉哲指出，台南去年12月突然出現一場大雨，造成將軍區、佳里區、西港區等地紅蘿蔔的小規模農損，其他農作物收成還算穩定，在沒有天災的情形下，市場蔬果魚肉價格的漲跌，純粹是市場的供需。

黃偉哲表示，消費者想過好年，農民也要過好年，有些花卉長期價格都不高，過年時因需求增加，價格上漲，是可以接受的。

台南市政府農業局人員表示，今年氣候穩定，無災害影響，蔬果產量及價格較去年相對穩定；花卉因年節需求大增價，價格略漲。

市府農業局、衛生局及消保官將密切合作，注意市場供應、衛生及價格，加強調配，絕不容許藉機哄抬價格。

另外，台南許多公有市場在農曆春節期間不打烊，包括友愛、永樂、文華、關廟、土城、西門、下營、佳里中山、學甲、玉井等市場，從大年初一至大年初五都有營業，讓市民歡慶新年。（編輯：卞金峰）1090122

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