長鬚鯨陳屍長濱海灘 採樣後掩埋

台東縣長濱鄉省道台11線83.5公里處城子埔海灘25日有民眾發現一頭死亡鯨魚，經辨識為長鬚鯨，體型相當巨大。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 109年1月25日

（中央社記者李先鳳台東縣25日電）台東縣長濱鄉省道台11線83.5公里處城子埔海灘，今天中午有民眾發現一頭死亡鯨魚，經辨識為長鬚鯨，體型相當巨大，由專業人員採樣後再以大型機具現地支解後掩埋。

海巡署東部分署第一三岸巡隊副隊長賴志豪表示，今天中午12時許接獲民眾通報，城子埔海灘上發現死亡鯨魚，立即派遣人員前往處置，抵達現場後丈量鯨魚屍體，長24公尺，寬2.5公尺。

隨後通報鯨豚保育相關單位辨識品種，確認為長鬚鯨，因體型巨大，由國立成功大學鯨豚中心協助派遣人員到現場採樣後，再以大型機具現地支解掩埋。

另外，第一三岸巡隊上午接獲民眾通報，在都歷海灘、金樽休息區海灘等處都發現死亡綠蠵龜，因死亡多時無研究價值，經台東縣政府同意後就地掩埋。

第一三岸巡隊呼籲，東部海域常有保育類海洋生物迷航擱淺，民眾如有發現，可撥打專線118，由海巡人員協助處理；也提醒近期中國武漢肺炎疫情迅速發展，民眾務必做好個人防護工作，勿隨意接近、觸摸野生動物或屍體，避免病毒沾染擴散。（編輯：唐聲揚）1090125

海巡署東部分署第一三岸巡隊25日接獲民眾通報，在都歷海灘、金樽休息區海灘等處發現死亡綠蠵龜，因死亡多時無研究價值，經台東縣政府同意後就地完成掩埋。（第一三岸巡隊提供）中央社記者李先鳳傳真 109年1月25日