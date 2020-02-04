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馬祖沒有健保藥局 連江縣府統籌口罩販售

最新更新：2020/02/04 19:11
實名制購買口罩政策6日將上路，沒有健保藥局的馬祖，離島北竿、東莒、西莒、東引由衛生所負責，南竿則由連江縣立醫院負責。（連江縣政府提供）中央社　109年2月4日
實名制購買口罩政策6日將上路，沒有健保藥局的馬祖，離島北竿、東莒、西莒、東引由衛生所負責，南竿則由連江縣立醫院負責。（連江縣政府提供）中央社　109年2月4日

（中央社馬祖4日電）行政院宣布2月6日開始實施口罩實名販售，一人7天限購2片。沒有健保藥局的馬祖，離島北竿、東莒、西莒、東引由衛生所負責，南竿則由連江縣立醫院負責。

連江縣疫情指揮中心指出，行政院核定口罩採實名制（個人健保卡），每人7天限購2片（1片降為新台幣5元），2月6日起向社區健保特約藥局購買，離島偏鄉洽衛生所購買。

由於離島交通及郵局物流配送時程影響，連江縣衛福局表示，相關訊息在縣立醫院、各衛生所接收後即公布確實日程與購買方法，敬請鄉親等候。

連江縣衛福局指出，原則每間衛生院所分配200片成人口罩、50片兒童用口罩，惟馬祖各鄉人口比例不等，南竿目前也再與中央協調彈性調整院所口罩數量分配，盡量滿足民眾採買需求。

由於購買口罩需要憑健保卡實名制購買，僑生、外籍配偶等沒有健保卡的民眾，疫情指揮中心說明，健保署已設計程式靠護照或居留證末碼也能購買，同樣是7天購買一次。（編輯：李錫璋）1090204

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