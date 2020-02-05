鹽水蜂炮如期登場 黃偉哲盼為台灣祈福

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南鹽水蜂炮活動將在7日、8日登場，台南市長黃偉哲今天出席活動宣傳記者會時表示，蜂炮活動原本起源於要把瘟疫趕走，希望蜂炮活動能為台灣祈福，早日脫離武漢肺炎疫情影響。

今年的蜂炮活動未受武漢肺炎影響，照常將於農曆正月14日（國曆2月7日）上午開始為期2天2夜的神轎繞境行程。繞境隊伍將從鹽水武廟為起點，分5條路線繞行鹽水各聚落。屆時由在地商家、團體、或個人製作的大小炮城，會在繞境隊伍抵達時「攔轎」施放。

台南市政府上午在鹽水武廟前廣場舉辦蜂炮活動宣傳記者會，鹽水武廟管理人林益仁表示，今年預估共有200座各式蜂炮城會在兩天內陸續施放。由於適逢週五、週六，又正值學校寒假期間，預料將會有大批人潮湧入。

黃偉哲表示，相傳鹽水蜂炮一開始是為了把瘟疫趕走開辦的活動，在傳統上有為民祈福的象徵。今年沒有因為武漢肺炎疫情停辦，希望能為台灣祈福，早日脫離武漢肺炎疫情影響。

台南市文化局指出，為期兩天的鹽水蜂炮預計在8日元宵節的晚間最熱鬧；不想冒險跟著神轎隊伍感受被蜂炮炸射的遊客，可以在元宵夜到集中施放區觀看主炮城施放表演，一樣可以有震撼的聲光體驗。因正值武漢肺炎防疫期間，呼籲參與民眾也能做好防疫措施。

台南市消防局指出，近日將陸續針對已完成的各炮城執行安全檢查；建議參與蜂炮活動的民眾應準備全罩式安全帽、厚棉質外衣或夾克、棉質牛仔長褲、棉質（或真皮）手套、棉質口罩、棉質溼毛巾貼在脖頸、長筒運動（休閒）鞋等7大裝備。（編輯：謝雅竹）1090205