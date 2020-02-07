鹽水蜂炮啟炮 黃偉哲盼祈福平息疫情

台南鹽水蜂炮活動7日上午在鹽水武廟前啟炮後，首座炮城隨即施放，許多喜愛刺激的遊客前往體驗。中央社記者楊思瑞攝 109年2月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南鹽水蜂炮活動今天上午在鹽水武廟前啟炮，展開2天2夜的神轎平安繞境行程。主持啟炮的台南市長黃偉哲表示，期待蜂炮活動可以像傳說的習俗一樣，讓武漢肺炎疫情早日平息。

每年一次的鹽水蜂炮活動上午在鹽水武廟啟炮，黃偉哲等人先到廟中上香祈福，並點燃一串鞭炮，並由遙控直升機拉到空中燃放。隨後由武廟準備的第一座蜂炮城在廟前路口施放，正式展開2天2夜的關聖帝君神轎平安繞境行程。

黃偉哲接受媒體聯訪時表示，過去蜂炮在民間就有去除瘟疫的習俗與傳說，也希望今年的蜂炮活動能辦得很精彩；在蜂炮活動結束後，武漢肺炎的疫情也可以慢慢紓緩下來。

他說，在信仰上希望關聖帝君能保佑國泰民安，讓武漢肺炎的疫情能消失無蹤；當然在科學上還是要信賴科學家及防疫專家，研發好的治療方式來控制疫情。

台南鹽水蜂炮活動相傳起源於清朝光緒年間，當時鹽水地區因霍亂瘟疫盛行，在醫藥衛生等條件都不佳的情況下，居民染病死亡的情形嚴重。據說有信眾依照神明指示，以神轎將關聖帝君神像請出廟宇出巡，信眾隨神轎一路燃放鞭炮，用來驅魔除妖、趕走瘟疫。

繞境活動在演變多年後與元宵節結合，時間延長為2天2夜；從農曆正月14日上午啟炮後出巡，直到正月16日凌晨結束。民眾及商家會把沖天炮綁在炮架上製成「炮城」，待神轎經過自家門口時，推出炮城「攔轎」，再對神轎隊伍施放，用來祈福或求財。

鹽水武廟管理人林益仁表示，今年預估共有200座各式蜂炮城會在2天內陸續施放。由於適逢週五、週六，又正值學校寒假期間，預料將會有大批人潮湧入。（編輯：黃世雅）1090207