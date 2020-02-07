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議員化身姐姐主持兒童廣播節目 教孩子生活知識

最新更新：2020/02/07 15:41
新竹市議員李妍慧（右2）與廣播主持人「善意姐姐」馮善翊（左）一同製作廣播節目「幸福演繹廳」，以輕鬆聊天、討論的方式，探索多元教養觀點。中央社記者魯鋼駿攝 109年2月7日
新竹市議員李妍慧（右2）與廣播主持人「善意姐姐」馮善翊（左）一同製作廣播節目「幸福演繹廳」，以輕鬆聊天、討論的方式，探索多元教養觀點。中央社記者魯鋼駿攝 109年2月7日

（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）新竹市議員李妍慧與在地電台合作製作兒童節目，以廣播劇作為溝通橋樑，並與廣播主持人、小學男童一起主持，輕鬆聊天、討論與探索多元教養觀點。

李妍慧今天開記者會表示，此次她邀曾獲第51屆廣播金鐘獎兒童節目獎、本名馮善翊的善意姐姐，運用純熟的聲音技巧、對孩子敏銳的觀察及兒童節目企劃經驗，一起製作「幸福演繹廳」廣播節目。

李妍慧說，節目也邀小學生「星辰小哥哥」以孩子的視角分享孩子們的心裡想法，3人透過討論，讓節目更貼近孩子的心，期待和小朋友一起探討成長所面對的社會困境。

李妍慧說，她有3名小孩，對許多年輕爸媽的孩子教養問題感同身受，認為家庭是孩子們第一個學習場域，孩子們從親子互動中學習許多價值觀、面對問題及處理情緒的方式，這些人格的發展，應盡早透過教養與學習培養，希望透過廣播節目儲備孩子們勇敢的生命力量。

馮善翊受訪說，看到小朋友天真的笑容是她最快樂的事，希望「幸福演繹廳」每集用心企劃的節目內容，可以成為親子間陪伴、討論的共享時光，也為親子打造更貼近生命的互動交流，演繹幸福。

環宇廣播電台提供新聞資料表示，「幸福演繹廳」節目是由昌禾教育基金會贊助播出，將於8日上午起，每週六、日上午8時播出，陪伴爸媽與孩子一起發掘故事的秘密。（編輯：李錫璋）1090207

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