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鑽石公主號旅客參訪點防疫 新北全面消毒

最新更新：2020/02/08 16:21
大型郵輪「鑽石公主號」旅客日前訪台造訪雙北多處景點，新北市環保局8日表示，已派員到金山地區八煙溫泉會館周邊公車站牌，以消毒水擦拭加強消毒。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年2月8日
大型郵輪「鑽石公主號」旅客日前訪台造訪雙北多處景點，新北市環保局8日表示，已派員到金山地區八煙溫泉會館周邊公車站牌，以消毒水擦拭加強消毒。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　109年2月8日

（中央社記者黃旭昇新北8日電）因應鑽石公主號郵輪旅客曾到訪風景點防疫，新北市府今天在瑞芳區南雅奇岩、金山區公車站周邊消毒。市長侯友宜呼籲，2月14日前若到相關地點而身體不適者，要通報衛生單位。

新北市府觀光旅遊局長張其強今天告訴中央社記者，根據鑽石公主號旅客自基隆下船後的旅遊路線，稍早已先在九份觀光風景區、十分風景區預防性全面消毒。

張其強說，中央防疫應變中心公布該郵輪旅客下船後所掌握的旅遊行經路線後，今天早上已在瑞芳區南雅奇岩，與金山區相關公車站周邊消毒作業。

市府環保局表示，派出清潔隊員在南雅奇岩遊客到訪的景點周邊噴灑消毒，尤其，風景點說明牌與地圖是重點。另外，金山地區的八煙溫泉會館周邊公車站牌，以消毒水擦拭。

市長侯友宜今天上午參加萬里區野柳漁港的「新北神明淨港文化祭」活動，他接受聯訪時表示，面對武漢肺炎防疫，春節前就要求各商家、公共場所做好環境清潔消毒。

侯友宜說，郵輪旅客曾到瑞芳九份、南雅奇岩，十分瀑布及萬里野柳龜吼旅遊，如果有接觸到旅遊的人，2月14日以前有發燒或是呼吸道症狀的，一定要通報給醫療院所，或是打1922電話。

他說，今天參加神明淨港活動人員也需要消毒，量額溫，人潮多的地方還是建議大家戴口罩照顧自己。在新北市各風景區都已做防疫消毒，請民眾放心並做好自主健康管理。（編輯：李錫璋）1090208

武漢肺炎疫情延燒，大型郵輪「鑽石公主號」旅客日前訪台造訪雙北多處景點，新北市環保局8日表示，已派員前往，針對風景點說明牌、地圖告示等加強消毒，做好防疫。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年2月8日
武漢肺炎疫情延燒，大型郵輪「鑽石公主號」旅客日前訪台造訪雙北多處景點，新北市環保局8日表示，已派員前往，針對風景點說明牌、地圖告示等加強消毒，做好防疫。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年2月8日
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