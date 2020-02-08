特色炮城施放吸睛 鹽水蜂炮湧人潮

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南鹽水蜂炮活動在今晚的元宵夜進入施放最高峰，各種特色炮城、以及鹽水武廟打造的主題炮城陸續登場，吸引大批人潮湧入。有遊客說，希望讓蜂炮炸一炸，遠離武漢肺炎疫情。

鹽水蜂炮活動昨天早上啟炮後，展開為期兩天兩夜的關聖帝君神轎平安繞境行程。昨天大多在鬧區外圍聚落繞行，今晚7時30分再度從武廟出發，進入鹽水區主要街道。不少喜歡刺激的遊客跟著神轎走，沿途接受蜂炮炸射迎接。

雖然當下正值武漢肺炎防疫期間，但來自各地的遊客數量仍然很多，擠滿鹽水大小街道。每當有大型炮城或造型特殊炮城被推到路面時，總是引來民眾驚呼；包括王船造型、太子爺造型、八卦造型炮城陸續施放，遊客們掌聲、讚嘆聲不斷。

還有鹽水居民合資打造一座印有「咱是勇敢的台灣囝仔」字樣的Q版米奇炮城，擺在路邊就很吸引路人目光。炮城主人之一的翁姓男子說，這座炮城花費新台幣20萬元，用了半個月時間綁上約20萬發蜂炮，希望象徵文化傳承的台灣精神。

有跟著神轎隊伍衝蜂炮的遊客說，傳說來被蜂炮炸一炸，可以把前一年的惡運都趕走；希望今年不只能迎來好運，也能不受武漢肺炎疫情威脅。

由鹽水武廟打造的主題炮城則安排在鹽水國中的集中施放區，在台南市長黃偉哲主持啟動儀式後，搭配煙火表演施放，讓不敢冒險或沒有準備安全裝備的遊客，也可安心觀賞震撼效果十足的蜂炮施放。

黃偉哲表示，今晚參與鹽水蜂炮的遊客數量約是去年元宵夜的兩倍，可見鹽水蜂炮歷久彌新，可讓大家過個快樂的元宵節；也希望鹽水蜂炮就如同傳說可以把瘟疫炸走一般，幫助台灣遠離武漢肺炎疫情。（編輯：陳俊碩）1090208

台南鹽水蜂炮施放8日元宵節來到最高峰，有鹽水居民合資打造一座印有「咱是勇敢的台灣囝仔」字樣的Q版米奇炮城，白天時光擺在路邊就很吸引目光。中央社記者楊思瑞攝 109年2月8日