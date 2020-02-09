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瑞穗青年拿出年終獎金買種子 預約百年花海

最新更新：2020/02/09 13:31
花蓮瑞穗鄉青年黃群棠（右）拿出一部分年終獎金買了向日葵花種子，並號召大家來播種，9日許多家長帶著孩子踩在泥土上播下種子。中央社記者李先鳳攝　109年2月9日
花蓮瑞穗鄉青年黃群棠（右）拿出一部分年終獎金買了向日葵花種子，並號召大家來播種，9日許多家長帶著孩子踩在泥土上播下種子。中央社記者李先鳳攝　109年2月9日

（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）為了讓家鄉更美好，花蓮瑞穗鄉青年黃群棠拿出一部分年終獎金買了向日葵花種子，並號召大家來播種，今天上午許多家長帶著孩子踩在泥土上播下種子，也播下希望。

在沒有官方資源下，黃群棠發起「預約瑞穗百年花海計畫」，今年邁入第5年。他說，今年用他的年終獎金其中近5000元，買了向日葵花種子30公斤，免費提供給參與民眾播種。

黃群棠說，曾到日本觀光，看到日本各地皆種有不同的樹和花，城市風貌變得多彩豐富，希望自己的家鄉除了青山綠樹之外，也能有各式花朵植物可欣賞，所以發起「百年花海」活動。

取名百年就是希望可以長長久久的延續下去，一些農友非常支持，現在鄉間不時可見一叢叢的向日葵花；品種也開始有不同的，有紅色的、也有複瓣的，確實讓鄉下風光慢慢改變。

雖然因為工作而移居新北市，但黃群棠心繫家鄉，他說，花海計畫不要求回報，只是希望大家生活環境更好，每當完成一次活動都是在豐富精彩人生。頭兩年種在北回歸線標誌公園後方農地，後來地主把土地收回，之後改在富源營造花海。

富源位於瑞穗鄉最北邊，與光復鄉相鄰，一旁花東鐵道列車急駛而過，地主鍾曜任免費提供約8分地，營造「鐵道花海」的美麗田園風光。他說，休耕期間田間種植綠肥作物向日葵可以申請休耕補助，向日葵可以吸收土地有毒物質，一舉數得，期待4、5個月後繁花盛開。（編輯：黃世雅）1090209

花蓮青年黃群棠發起「預約瑞穗百年花海計畫」，在沒有官方資源下，他獨力號召認同他理念的民眾一起播種，開出一片向日葵。圖為往年花開情形。（黃群棠提供）中央社記者李先鳳傳真　109年2月9日
花蓮青年黃群棠發起「預約瑞穗百年花海計畫」，在沒有官方資源下，他獨力號召認同他理念的民眾一起播種，開出一片向日葵。圖為往年花開情形。（黃群棠提供）中央社記者李先鳳傳真　109年2月9日
花蓮青年黃群棠發起「預約瑞穗百年花海計畫」，許多家長帶著孩子踩在泥土上播下種子，也播下希望。中央社記者李先鳳攝　109年2月9日
花蓮青年黃群棠發起「預約瑞穗百年花海計畫」，許多家長帶著孩子踩在泥土上播下種子，也播下希望。中央社記者李先鳳攝　109年2月9日
花蓮瑞穗鄉青年黃群棠發起「預約瑞穗百年花海計畫」，種花地點在瑞穗鄉北邊的富源，一旁花東鐵道列車急駛而過，地主鍾曜任免費提供約8分地，營造「鐵道花海」。中央社記者李先鳳攝　109年2月9日
花蓮瑞穗鄉青年黃群棠發起「預約瑞穗百年花海計畫」，種花地點在瑞穗鄉北邊的富源，一旁花東鐵道列車急駛而過，地主鍾曜任免費提供約8分地，營造「鐵道花海」。中央社記者李先鳳攝　109年2月9日
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