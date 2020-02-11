更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略
生活

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略

奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單
娛樂

奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢醫護感染肺炎人數破千 專家：長年忽視公衛
首頁 / 地方

新竹市議長許修睿募愛心口罩 捐身障團體應急

最新更新：2020/02/11 16:36
新竹市議會議長許修睿（右）協助身障團體輪椅族募集愛心口罩，共募得逾200個，11日捐贈新竹市脊髓損傷者協會，也響應「我OK，你先領」運動，把口罩留給極為需要的人。中央社記者郭宣彣攝　109年2月11日
新竹市議會議長許修睿（右）協助身障團體輪椅族募集愛心口罩，共募得逾200個，11日捐贈新竹市脊髓損傷者協會，也響應「我OK，你先領」運動，把口罩留給極為需要的人。中央社記者郭宣彣攝　109年2月11日

（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）新竹市議會議長許修睿日前獲悉身障團體輪椅族缺口罩，他立即幫忙並協助募愛心口罩，共募得超過200個，今天捐給新竹市脊髓損傷者協會，也盼政府重視身障者缺口罩的問題。

新竹市脊髓損傷者協會理事長潘明興今天表示，輪椅族需常到醫院復健，在這段期間，武漢肺炎疫情嚴重，口罩對於他們來說相當重要，可是，他們因得坐輪椅，要排隊買口罩很不便，即便到藥局排隊也不一定能買到，讓他們很無奈。

許修睿指出，輪椅族因洗腎、復健及清創等因素進出醫院頻繁，是口罩的高度使用者，現階段口罩數量不足，他號召募集愛心口罩幫助輪椅族，也響應「我OK，你先領」運動，把口罩留給極為需要的人。

許修睿表示，目前募得口罩超過200個，這些愛心口罩優先讓身障團體應急。未來，若身障團體仍有口罩需求，會再視情況幫忙。（編輯：李錫璋）1090211

延伸閱讀
口罩實名制 北市社會局針對身障及獨老發送

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報