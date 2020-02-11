綠肥行銷苗栗八甲茶區 金黃魯冰花海美翻

苗栗縣苗栗市八甲茶區所種植的綠肥作物魯冰花，目前正值盛開，22、23日並將舉辦茶產業行銷推廣活動，歡迎民眾賞花、品茗、遊客庄。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 109年2月11日

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）農委會水土保持局與苗栗市農會、茶改場合作，在苗栗市八甲茶區種植綠肥作物魯冰花，目前正值盛開，22、23日將舉辦茶產業行銷推廣活動，邀民眾賞花、品茗、遊客庄。

苗栗市農會近年透過農委會、苗栗縣政府協助，在苗栗市八甲地區推動茶園復耕計畫，並與水保局、茶改場合作，在茶區種植綠肥作物魯冰花，目前正值盛開，9公頃金黃色花海美不勝收。

水保局台中分局長黃振全、農糧署北區分署分署長王安石、苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣府農業處副處長陳樹義、苗栗市農會總幹事謝錦明等人，今天在八甲茶區為22、23日登場的「2020魯冰花季暨苗栗茶產業行銷推廣活動 」宣傳暖身，歡迎遊客造訪魯冰花海秘境，還有茶席品茗、製茶、DIY等多項體驗。

水保局台中分局運用浪漫台3線政策辦理茶產業跨域合作工作，協助八甲茶區茶產業復興，形塑「貓裏紅」在地品牌，導入智慧科技管理，結合省工省水技術，帶動青農回流，提升製茶技術。

黃振全表示，為增加苗栗茶產業推廣行銷，於茶區苗圃道沿線周邊，運用茶區及休耕地進行魯冰花撒播，營造冬末春初的茶區特色景觀，成為推廣茶園新亮點，有助貓裏紅茶銷售，花期過後更可供做為茶區的綠肥補充，有利土地活化及作物生長，對於當地整體產業發展幫助很大。

農委會茶葉改良場秘書吳聲舜表示，魯冰花是客家茶園代表性綠肥作物，在文獻上，日據時代因缺乏化學肥料，常鼓勵農民辦製茶比賽，獎品就是魯冰種子，魯冰花除了黃色，還有其他各種顏色，生長性強又可抑制雜草、改良土壤，茶園與魯冰結合是絕美的行銷方式。（編輯：方沛清）1090211