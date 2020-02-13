中市計程車駕駛配售口罩上路 每車1天1片

武漢肺炎疫情仍未緩和，台中市交通局13日宣布，車籍為台中市計程車的駕駛，可向所屬車隊、車行或合作社購買口罩，每片口罩均一售價5元，每車每天額度1片。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年2月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）因應武漢肺炎疫情，台中市交通局今天表示，下午3時起，車籍為台中市計程車的駕駛，可向所屬車隊、車行或合作社購買口罩，每車每天額度1片，每片均一價5元。

武漢肺炎疫情仍未緩和，台中市交通局長葉昭甫表示，交通部每天統一配發足額口罩給各縣市政府，再轉給交通運輸業者，台中市每天則獲中央提供8000多個足額口罩給計程車駕駛。

葉昭甫指出，每片口罩均一售價5元，每車每天的額度1片，一次最多購買10片，且10天後才可再購買。請計程車駕駛攜帶車輛行照、計程車執業登記證到指定地點購買。

對於有加入台中市計程車隊的駕駛，葉昭甫說明，請一律向所屬車隊購買。未加入車隊的車行駕駛，則至所屬車行購買；另未加入車隊的合作社社員，請至所屬合作社購買。

交通局也說，個人車行駕駛可以在週一至週五上午9時至下午4時，向台中市計程車客運商業同業公會、台中市汽車駕駛員職業工會、大台中汽車駕駛員職業工會等計程車公（工）會購買。

交通局提醒，中央每天配送的口罩，會儘速通知各服務據點領取，為避免時間差，購買前可先電洽所屬計程車車隊、車行、公（工）會或合作社確認，再前往購買。

另外，由於中央分配的醫療口罩為政府列管專案配給第一線運輸服務人員的防疫物資，交通局也請駕駛勿囤積、轉售，或提供給他人使用。（編輯：洪學廣）1090213