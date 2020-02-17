台灣燈會展區出現簡體字 中市府：尊重原有創作

2020台灣燈會「友好城市」展區出現簡體字，遭民進黨籍台中市議員江肇國及賴佳微質疑，是在幫中國城市做行銷宣傳。（江肇國提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年2月17日

（中央社記者郝雪卿台中17日電）民進黨台中市議員江肇國今天質疑，2020台灣燈會「友好城市」展區出現中國城市燈具及簡體字，市府回應，尊重原有工藝創作，作品本身才維持原有字體設計。

江肇國表示，日前帶領服務處團隊參觀台灣燈會，在「友好城市」展區時，赫然發現清一色都是中國城市，但從市府官網上查閱，發現上海、蘇州、廈門、泉州、福州等，根本不是台中市的「友好城市」。

江肇國質疑，市府公告的「友好城市」或「姊妹市」，反而沒有燈具在「友好城市」展區上展出，甚至還發現「友好城市」展區出現簡體字。這完完全全就是在幫中國城市行銷宣傳，根本不能稱「友好城市」區，應該改稱「中國專區」才對。

台中市議員賴佳微也表示，市府應該清楚說明這次的「友好城市」展區，為何是呈現中國這幾個城市的燈具，而不是邀請台中現有的「友好城市」或「姊妹市」展出。

台中市政府文化局表示，2020台灣燈會是台灣盛事，近年燈會主辦城市都積極邀請世界各城市共襄盛舉，例如新北、台北及南投也邀請中國大陸城市參展。

文化局指出，今年市府邀請日本、加拿大、中華民國友邦及中國大陸城市參展，為尊重原有工藝創作，作品本身才維持原有字體設計，但現場花燈簡介皆以繁體中文、日文、英文等3種語言呈現。（編輯：洪學廣）1090217