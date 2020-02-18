因應武漢肺炎 北市府：商圈持續消毒防疫

武漢肺炎疫情衝擊產業，台北市政府提出多項紓困振興措施，預計3月1日起實施，並結合中央預計發放的抵用券提升效益。中央社記者鄭傑文攝 109年2月18日

（中央社記者劉建邦台北18日電）武漢肺炎疫情嚴峻，台北市商業處今天表示，將持續呼籲各商圈業者配合3大防疫措施，像永康商圈等處的街區現已全面消毒，此外，有許多商圈業者反映疫情衝擊景氣。

武漢肺炎疫情蔓延，台北市商業處指出，許多商圈業者近期皆反映，因受疫情影響，導致業績下滑，對此，市府已提出多項紓困振興措施，預計3月初實施，目前先協助商圈業者持續防疫，相關防疫措施近期透過台北市商圈產業聯合會轉知各商圈業者。

商業處訂定商圈共同防疫3大措施，像是建議業者每天營業前、後針對場所消毒；工作人員全程應配戴口罩、定時洗手、每天量體溫；餐飲業者應派員在大門入口處為消費者量體溫，並提供酒精消毒。

商業處表示，日前發函通知各商圈組織、八大行業、賣場及百貨業者應落實防疫工作，並提供相關防疫措施及簡易告示給各商圈店家張貼，後續將持續宣導，再次呼籲業者應配合政府防疫政策，像服務消費者時，員工應戴口罩、勤洗手，落實每天定時量體溫等措施。

商業處指出，像國外遊客較多的永康街、西門町、東區、迪化商圈，目前除針對商圈內街區全面消毒外，業者也會持續維持自主環境清潔，並配合防疫措施。（編輯：李亨山）1090218