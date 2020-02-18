苗縣府大樓20日起量體溫 發燒者禁入

為加強武漢肺炎防疫，苗栗縣政府18日宣布，20日起縣府各機關大樓將採單一出入口，員工及洽公民眾進入前均需量測體溫，若有發燒情況者將禁止入內。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 109年2月18日

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）因應武漢肺炎防疫，苗栗縣政府今天宣布，20日起縣府各機關大樓將採單一出入口，員工及洽公民眾進入前均需量測體溫，若有發燒情況者禁止進入。

武漢肺炎疫情嚴峻，苗栗縣政府加強防疫，縣長徐耀昌今天在縣務會議中裁示，縣府各辦公大樓入口自20日起，啟動體溫量測及噴洗手液防疫措施，凡檢測出有發燒情況者將禁止入內。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，有關縣內公家機關防疫管制措施在縣府防疫會議中一直有在討論，綜合考量人力、物資準備充裕以及民眾觀感等多方評估後實施，實施範圍除縣府3棟辦公大樓，還有府外6局（環保、衛生、稅務、文觀、消防、警察局）以及各戶政、地政事務所。

縣府行政處指出，縣政府第1辦公大樓入口將使用2009年H1N1新型流感時採購的紅外線熱像測溫儀，第2、3辦公大樓則採額溫槍量測，並採單一入口進出，加強檢測。

行政處表示，縣府員工、洽公民眾若檢測出有發燒情況，將禁止進入，並進一步詢問有無疫區旅遊史，若有將通報衛生局安排就醫，若無則會請發燒者自行就醫。（編輯：張銘坤）1090218