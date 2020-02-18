一台車支援所有救援器材 花蓮特搜新血報到

花蓮縣政府向中央爭取逾千萬元經費，向奧地利消防車輛製造商購買，也是全國唯一，全車在國外打造的勾拉臂式裝備器材車。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 109年2月18日

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮地震頻繁，為提升救援能量，縣府向中央爭取逾千萬元經費，從奧地利引進一輛「裝備器材車」，配有破壞、照明、生命探測等器材，可因應各種救援現場，成為花蓮特搜新血。

花蓮縣消防局副局長吳兆遠接受中央社記者採訪表示，這輛「勾拉臂式裝備器材車」造價約新台幣1800萬元，由縣府爭取花東基金補助，並向奧地利消防車輛製造商購買，也是全國唯一，全車在國外打造的勾拉臂式裝備器材車。

吳兆遠說，勾拉臂式裝備器材車以完善器材裝備為重點，貨櫃內可裝載所有救災裝備，透過自動化拆卸工具，只需2分鐘就能搭建臨時設備支援中心，支援救難人員。

吳兆遠以地震大樓倒塌為例表示，車內空拍機可即時掌控現場狀況、生命探測儀可作為搜救用；另外還有破壞剪、撐開器等，一般車輛的鋼板1公分就算厚，但裝備車的破壞剪，可輕鬆剪開直徑3.6公分的白鐵等，用在鐵捲門、變形車輛甚至房屋鋼筋，都比現有破壞器材更有力。

勾拉臂式裝備器材車昨天完成驗收，消防局今天邀集局內北中南三大隊派員教育訓練，吳兆遠說，未來將編制在特搜隊行列，由於目前特搜廳舍仍在興建中，預計明年完工後正式成軍，目前車輛則暫時停放在自強搜救隊。（編輯：洪學廣）1090218