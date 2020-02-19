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馬祖酒廠生產防疫酒精 贈送全縣家戶各一瓶

最新更新：2020/02/19 16:36
2019新型冠狀病毒疫情蔓延，馬祖酒廠19日起投入生產防疫用75%酒精，預計日產5000瓶，由連江縣疫情指揮中心統一分配給馬祖地區各級學校及各鄉公所作為防疫準備物資。（馬祖酒廠提供）中央社 109年2月19日
2019新型冠狀病毒疫情蔓延，馬祖酒廠19日起投入生產防疫用75%酒精，預計日產5000瓶，由連江縣疫情指揮中心統一分配給馬祖地區各級學校及各鄉公所作為防疫準備物資。（馬祖酒廠提供）中央社 109年2月19日

（中央社馬祖19日電）2019新型冠狀病毒（武漢肺炎、COVID-19）肆虐，疫情持續擴散。馬祖酒廠19日起首度投入生產防疫用75%酒精，並贈送全縣每家戶一瓶，做為防疫使用。

成立於1956年馬祖酒廠有超過一甲子的歷史，以生產高粱、老酒聞名，各項酒品過去多作為台灣國宴及各項重要場合指定用酒。為提供民眾防疫用物資，馬祖酒廠接受連江縣疫情指揮中心指示，暫停其他酒品產線，首度投入「防疫用酒精」生產行列。

連江縣長劉增應表示，馬祖酒廠從19日開始生產防疫用酒精，每瓶600ml裝，預計日產5000瓶，由連江縣疫情指揮中心，統一分配給馬祖地區各級學校及各鄉公所，作為防疫準備物資。（編輯：屈享平）1090218

因應2019新型冠狀病毒防疫需求，馬祖酒廠19日起投入生產防疫用75%酒精。（馬祖酒廠提供）中央社 109年2月19日
因應2019新型冠狀病毒防疫需求，馬祖酒廠19日起投入生產防疫用75%酒精。（馬祖酒廠提供）中央社 109年2月19日
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