白沙屯媽祖9天8夜徒步進香 報名首日湧破萬人

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香是國內年度宗教盛事，今年將於3月24日凌晨出發，19日受理報名首日已逾萬人響應。中央社記者管瑞平攝 109年2月19日

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年前往北港的徒步進香活動，將於3月24日凌晨出發，為期9天8夜，今天的報名首日已逾萬人，踴躍程度未受武漢肺炎疫情影響。

白沙屯媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香活動，是國內年度宗教盛事，每年吸引數萬名信徒跟隨，經擲筊請示媽祖，今年進香活動將於3月24日凌晨出發，3月27日到北港，4月1日回宮，全程為期9天8夜。

白沙屯拱天宮總幹事陳春發表示，去年進香活動與大甲媽「撞期」，仍創下逾5萬人報名的新高紀錄，今年雖遇到武漢肺炎疫情衝擊，但今天受理報名首日，信徒仍相當踴躍，截至下午5時，報名人數已逾萬人。

對於全台各地有部分縮短宮廟進香活動行程，或是略減進香團數量；陳春發表示，白沙屯媽祖進香活動會依既定期程進行，過去面對SARS疫情時也未曾改變，若信徒擔心不妨戴上口罩，相信媽祖也會保佑大家。

拱天宮表示，即日起到3月23日媽祖出發前的每天上午8時至下午5時，都受理現場報名，民眾填妥報名表後繳交進香公費（每人新台幣700元），並領取衣、帽、臂章後就完成報名手續，廟方會將報名者姓名寫入疏文中，稟報媽祖護佑吉祥。

白沙屯媽祖徒步前往雲林北港朝天宮進香是苗栗通霄在地近200年歷史的宗教文化，每年徒步往返約300公里，考驗「香丁腳」體力、耐力，最大特色是無固定期程及路線，全依媽祖旨意而行，2008年登錄為苗栗縣民俗文化資產，2010年獲指定為國家無形文化資產重要民俗，2013年入選台灣宗教百景。（編輯：洪學廣）1090219