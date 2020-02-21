口罩販賣機數位辨識 30秒免費領口罩

武漢肺炎疫情延燒，新創團隊Yallvend和合作夥伴在寧夏夜市推出口罩販賣機，結合身分證去識別化技術，30秒就能領取，已有官方單位洽談合作。中央社記者黃麗芸攝 109年2月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）武漢肺炎引發民眾搶買口罩，新創團隊Yallvend和合作夥伴創先在寧夏夜市推出一般口罩販賣機，結合身分辨識，30秒就能領取，有效節省人力，已有官方單位洽談合作。

許多民眾為因應武漢肺炎疫情搶買口罩，行政院長蘇貞昌宣布，口罩購買自6日起採實名制，民眾需出示健保卡才能在健保特約藥局購買醫療口罩。

新創團隊業安科技股份有限公司（Yallvend）和合作夥伴Biilabs、Drippp、數位身分股份有限公司（AuthMe）結合數位辨識（DID）技術和口罩地圖，自昨天起推出口罩販賣機，目前分別設置於寧夏夜市和小巨蛋TTA辦公室內。

記者今天實際來到寧夏夜市設置點，現場已有數名民眾正在排隊領取口罩，只要透過個人身分證即可在30秒內免費領取兩個免費一般口罩，同時有工作人員在現場指導服務，相當便利。

Yallvend資訊長李育恩告訴中央社記者，公司先前已和AuthMe合作數位身分認證技術，同時結合自身販賣機系統整合、雲端和物聯網管理技術，今年初已先在美國CES展展示數位身分買酒販賣機。

李育恩說，透過數位身分技術可讓販賣機販售相對具敏感性的物品，像是18歲以上限購商品或處方簽藥品等等，可有效節省人力，因適逢武漢肺炎疫情，團隊便構想可將其應用至數位身分辨識領取口罩，約耗時一週便設計推出口罩販賣機。

他指出，口罩販賣機構想是從公益角度出發，由於資金限制因素，包括口罩和擺放場地都是由贊助商免費協助，透過自身販賣機技術發放給有需求的民眾。

李育恩提到，民眾只要憑身分證所產生代碼即可領取口罩，因代碼為不可逆恢復資料，此法不會保留或蒐集任何個資，民眾可安心；另，考量部分長者對數位領取口罩方式不熟稔，團隊也盡量簡化領取流程，並派員在場指導。

Yallvend執行長黃建堯表示，口罩販賣機現在發放的是一般口罩，但主要是希望提供一個新解法方向，目前是透過臉書官網和口罩地圖公告、顯示不定時發送時間，所有口罩發送完畢便結束活動，若依現有2000個贊助口罩，粗估單日發送160至320個，暫定下週即可發完。

黃建堯提到，有部分官方單位和公會現在已在進行洽談合作，若依既有的日本販賣機再灌入數位辨識程式，約3-5分鐘即可設立完成一台口罩販賣機。

AuthMe執行長李紀廣也說，雙方去年起就開始合作，彼此默契和技術都相當成熟，Yallvend提出此公益構想後，雙方就一起配合和找資源，透過無償發送口罩方式做公益。（編輯：張銘坤）1090221