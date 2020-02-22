力守馬祖無確診病例 機場碼頭監測入境旅客體溫

（中央社馬祖22日電）監測旅客入境馬祖，一個都跑不掉，在台灣武漢肺炎確診病例出現、傳染源待確認下，連江縣流行疫情指揮中心今天起在碼頭、機場採取入境旅客體溫監測，力守馬祖無疑似、無確診病例。

到馬祖船班「臺馬之星」1天跑1趟，夜間基隆開船，次日上午6時到達，連江縣衛福局動員疾管科聯合馬防部醫療連22日第1天，在船艏分別為79名軍民乘客用額溫槍量測，6分鐘依序完成。

南、北竿機場採用架設紅外線溫度監測儀，1天7個班次，連江縣衛福局派駐疾管科值守人員在每班次班機抵達後，監測每名入境出關旅客體溫。受疫情衝擊，國內遊團大幅減少，第1天南竿第1班機僅有乘客10餘人，班機提前到達，通關、等行李也快速完成。從2月10日之後，馬祖班機幾乎班班有空位，與過去5年訂位都是客滿、一票難求相比，往返明顯冷清。

連江縣流行疫情中心比照採取民國92年SARS因應防治作業，在暫停小三通航班之後，國內入境馬祖旅客體溫監測，做到滴水不漏。（編輯：葉俐緯）1090222