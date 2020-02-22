玉里天主堂回收場火災 神父劉一峰忍淚復原

花蓮玉里天主堂璞石閣資源回收站22日清晨傳出火警，燃燒面積約300平方公尺，所儲放的大量二手物資幾乎付之一炬，所幸未傳人員傷亡。（民眾提供）中央社記者張祈花蓮傳真 109年2月22日

（中央社記者張祈花蓮縣22日電）法籍神父劉一峰在花蓮玉里打造的資源回收廠最近才剛整修完，今天早上就發生火警，超過一半書籍遭燒毀，未造成人員傷亡。劉一峰說，心情很難過，但告訴自己不能哭，要更勇敢。

位在玉里新昌一街的玉里天主堂璞石閣資源回收站二手倉庫為一樓鐵皮屋，今天上午6時許傳出火災，由於非開放時間，倉庫大門深鎖，由鄰居報案。

消防局第三大隊副大隊長陳力平表示，獲報後共派遣4分隊前往，到場後已有明顯火舌，隊員破門而入，火勢約在20分鐘內獲得控制，上午7時許完成排煙及殘火處理。

陳力平表示，火災現場堆放衣服、棉被及大量書籍，燃燒面積約300平方公尺，初判起火點在倉庫後面，由鑑識人員封鎖現場調查起火原因。

25歲從法國來台，奉獻台灣半世紀的劉一峰神父，來台後長駐花蓮玉里天主堂，在當地照顧心智障礙、肢體障礙及多重障者至今，藉由創立資源回收場增加收入，也讓這群院生、更生人或弱勢者有工作，許多募來中古家具、電器等用品，經整理後也在二手商店中販售。

此次起火的倉庫，就是存放回收物品及將售物品的位置，劉一峰說，前陣子才剛整修、粉刷完，遇到火災考驗，心情多少受到影響，但告訴自己要更勇敢，現階段先整理還可用的東西。

劉一峰說，超過一半以上的書被燒毀，加上屋頂、倉庫內部受損，預估損失約新台幣30、40萬元，也會將火災視為教訓，警惕自己要找出讓回收場更安全的方法。

由於回收場已不是第一次發生火災，過去也有人為縱火的案例。劉一峰說，監視器也因火災燒壞，目前沒辦法知道起火原因，現在等候消防人員調查。（編輯：張芷瑄）1090222

花蓮玉里天主堂資源回收站傳火警，法籍神父劉一峰22日表示，前陣子才剛整修、粉刷完，遇到火災考驗，心情多少受到影響，但告訴自己要更勇敢，現階段會先整理還可用的東西。（民眾提供）中央社記者張祈花蓮傳真 109年2月22日