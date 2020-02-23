台南武聖夜市傳熄燈 市府：疑個別地主因素

位於台南市中西區的武聖夜市與花園、大東夜市等齊名，曾被不少網友譽為是「最好逛的夜市」，近日網路上傳出武聖夜市疑因土地問題將熄燈，引發討論。中央社記者楊思瑞攝 109年2月23日

（中央社記者楊思瑞台南23日電）網傳台南市武聖夜市疑因土地問題恐將熄燈，台南市政府今天指出，夜市用地正進行公共設施保留地檢討解編作業，熄燈傳聞可能是個別地主因素，若熄燈將協助尋找其它合適地點。

「大、大、武、花、大、武、花」是要到台南逛夜市民眾必背的夜市營業時間口訣，分別代表週一至週日有哪一個觀光夜市營業。其中，「武」就是每週三、六營業的武聖夜市，它與花園夜市、大東夜市等齊名。

武聖夜市位於中西區，與花園、大東夜市相較，歷史最為悠久，曾被不少網友譽為「最好逛的夜市」。依武聖夜市臉書（facebook）專頁公布的資訊，武聖夜市是台南市歷史最悠久的夜市，始於1984年，夜市占地2400坪，共250個攤位。

近年來已有數次傳聞武聖夜市可能熄燈，原因多傳為地主不再續約。近日網路上又盛傳，武聖夜市因土地問題，恐將於今年熄燈，造成許多民眾不捨，在社群網站上引發討論。

台南市長黃偉哲上午被媒體詢問到此事時表示，將會請市府經濟發展局等相關單位釐清相關的狀況，以及夜市的合法性；如果有需要，將輔導攤商尋找更適合的地點。

台南市都市發展局指出，去年公告公開展覽台南市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，共有17處都市計畫區同時辦理公開展覽，其中武聖夜市變更案屬於台南市主要計畫及中西區細部計畫案公開展覽內容。

都發局表示，武聖夜市用地變更案為配合內政部公共設施保留地檢討解編政策，將沒有使用需求的文小55（2.38公頃）及文中51用地（2.47公頃）辦理檢討解編。公開展覽草案為將公有地集中規劃為文中51，其中1.3公頃完全為公有地，仍維持學校用地不解編。

都發局指出，其餘面積約3.55公頃辦理解編為住宅區及道路用地等公共設施，並以跨區市地重劃方式，併同中西區其餘9處公設保留地辦理開發。

都發局表示，公開展覽時依規定以掛號信通知武聖夜市變更案50餘名地主。目前全案於台南市都市計畫委員會審議中，預計後續尚需經由內政部都市計畫委員會審議及辦理市地重劃開發作業，至少仍需一段時間。

有關武聖夜市熄燈傳聞，都發局表示，可能是個別地主因素，市府尚未收到任何訊息。（編輯：戴光育）1090223