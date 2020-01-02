高雄三多影城公告道別 證實1月底歇業

（中央社記者陳朝福高雄2日電）昨天傳出將停業的高雄知名老牌三多影城，今天在官網貼出歇業公告將營運至1月31日，「滿懷不捨，終須道別」。不少民眾獲悉後都不願相信和惋惜，表示是「青春年代的回憶」。

三多影城昨天傳出將停業的消息後，不少民眾打電話和到現場詢問，員工證實已獲告知影城預定營業至1月31日，也會負責退票事宜。

三多影城今天貼出歇業公告，表示「自民國67年間起開始營運，迄今已逾40年，承蒙大家的愛護，共同度過了許多歡樂時光，惟因大環境變遷，影視娛樂模式日趨多元及市場供過於求等原因，經營日趨不易，最終不得不忍痛決定將營運至109年1月31日止」。

公告提醒持有團體票者請於結束日前至原購買處辦理退票，「滿懷不捨，終須道別，感謝大家長年來的支持。」

一名林姓民眾住在影城附近，見證影城當年的經營盛況，對於今天影城官網的歇業公告則不願相信和惋惜。

三多影城現有員工10多人，將堅守崗位及靜候進一步後續處置事宜。有員工對於即將在春節過後失業，特別感傷。

三多影城前老闆王雪紅的父親是前高雄市長王玉雲的弟弟王慶禾。王雪紅於106年10月間前往中國大陸旅遊時遭逢意外，不幸殞命，當時員工對於毫無身段又誠懇待人的老闆遇死劫十分不捨。

三多影城原為三多戲院，是高雄市所成立最早的首輪戲院，為迎接數位3D電影時代來臨，斥資重新打造、隔音牆面、深紅色寬大座椅，搭配高品質放映機完美呈現影片精緻清晰畫質，共有7個影廳，最大影廳座位數達450個，曾大受影迷歡迎。（編輯：謝雅竹）1090102