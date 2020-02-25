苗縣成立居家檢疫關懷中心 啟動通訊診療服務

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）武漢肺炎疫情延燒，苗栗縣政府今天成立苗栗縣居家檢疫關懷中心，設立關懷專線，並啟動通訊診療服務，提供居家檢疫民眾居家檢疫期間自我健康監測及諮詢管道。

為強化居家檢疫者追蹤管理及服務，苗栗縣居家檢疫關懷中心由縣府秘書長陳彬山擔任召集人，民政處擔任總窗口，結合民政、衛生、環保、警察、消防、社會、勞青等局處單位，提供居家檢疫民眾對於檢疫規定、居家關懷、口罩、就醫、用餐、垃圾清運、環境周邊清潔消毒、請假及勞工權益諮詢等服務。

縣府指出，自1月26日啟動居家檢疫關懷任務起至2月24日止，共受理居家檢疫民眾458人，其中目前仍持續關懷者89人；為便利居家檢疫民眾諮詢，居家檢疫關懷中心設立「關懷專線」，電話037-559520，上班時間由民政處依諮詢內容轉權責單位處理，下班時間由1999為民服務專線協助。

此外，苗栗縣政府衛生局協調轄內15間醫院、65家西醫診所及縣內18鄉鎮市衛生所共同投入，成立「防疫陣線聯盟」，啟動通訊診療服務。

衛生局長張蕊仙表示，居家檢疫或居家隔離者，在住所隔離14天內，若有迫切性就醫需求，可透過037-722620防疫專線，經衛生局初步評估就醫需求，轉介至合作醫療院所進行通訊診療服務，醫師在診間透過電話或視訊方式，確認病人、瞭解病情、開立藥物、製作病歷並檢附證明單，最後由家屬或代理人至醫療機構刷健保卡、繳交費用、並完成領藥。

張蕊仙說，若在居家檢疫、居家隔離14天期間，發生發燒或呼吸道感染症狀情形，也可透過衛生局防疫專線安排至指定醫院就醫。

苗栗縣長徐耀昌呼籲居家檢疫者遵守規定，在檢疫期間切勿外出「趴趴走」，如違反規定，將依傳染病防治法從重處罰，同時也請民眾以同理心看待居家檢疫者，給予支持與關懷。（編輯：卞金峰）1090225