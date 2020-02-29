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提升防疫層級 台中社區大學延至4/15開學

最新更新：2020/02/29 12:26
因應武漢肺炎疫情，台中市社區大學、樂齡學習中心（圖）、新住民學習中心、社區多元學習中心及成人教育班等學習機構延後至4月15日開課，並於各據點加強環境消毒工作。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　109年2月29日
因應武漢肺炎疫情，台中市社區大學、樂齡學習中心（圖）、新住民學習中心、社區多元學習中心及成人教育班等學習機構延後至4月15日開課，並於各據點加強環境消毒工作。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　109年2月29日

（中央社記者蘇木春台中29日電）因應武漢肺炎疫情，台中市政府今天宣布，全市社區大學、樂齡學習中心、新住民學習中心、社區多元學習中心及成人教育班等學習機構延後至4月15日開課，後續將視疫情發展調整。

台中市政府教育局今天表示，樂齡學習中心以招收55歲以上銀髮長者為主，而參與社區大學、成教班及新住民等各學習中心課程學習對象廣泛，考量中央與地方疫情指揮中心均提升至一級開設，且課程活動地點多為室內，在疫情還未降溫前，延後至4月15日開課。

另於開課前，台中市11所社區大學、29所樂齡學習中心、4所新住民學習中心、5所社區多元學習中心、20所成教班等學習機構均將持續加強各據點環境消毒工作。

此外，台中市社區大學也將比照高中以下學校延後開課的方式，春季班、秋季班學習週數不變，只縮短暑假週數，避免影響學員學習權益。（編輯：黃世雅）1090229

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