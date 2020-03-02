拿居留證買不到口罩 藥劑師：不熟操作

甫嫁到台灣的菲律賓籍女子持居留證在苗栗縣2家藥局買口罩遭拒，自認被歧視向媒體投訴；藥劑師2日解釋，因排隊人潮眾多，又沒有操作過以居留證購買口罩的程序，擔心引發其他顧客不悅，才請對方先到別間試試看，完全沒有歧視的問題。中央社記者管瑞平攝 109年3月2日

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）甫嫁到台灣的菲律賓籍女子持居留證跑了2家藥局買口罩遭拒，自認被歧視向媒體投訴；藥劑師表示，因排隊人多，又不熟操作持居留證登錄系統，才請對方到別家買，並非歧視。

苗栗縣黃姓男子指出，因為平常要上班，只有週末假日才能帶著菲律賓籍妻子，前往藥局排隊購買口罩，但2月29日當天，妻子拿著居留證，在竹南鎮接連前往2家藥局想要購買口罩，都被拒絕，質疑遭到歧視。

黃男表示，藥劑師都以「不會操作電腦登錄」為由，要他們到別家購買，即使通報警方前往溝通，仍然無法買到口罩，如果在台灣的外籍移工也因為這樣買不到口罩，是否有可能成為防疫漏洞。

遭指控的饒姓藥劑師指出，黃男前往藥局時，排隊人潮眾多，因為沒有操作過以居留證購買口罩的程序，擔心要花1、20分鐘，可能引發其他顧客不悅，才請對方先到別間試試看，完全沒有歧視的問題。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙表示，部分藥局業者可能年齡較大或不熟悉電腦操作，導致拿居留證的外籍人士，要花較多時間採購口罩，如民眾或藥局碰到類似狀況，可直接撥打衛生局或衛生所電話諮詢，將會有專人協助輔導，避免不必要的爭議。（編輯：方沛清）1090302