更多編輯台推薦新聞：
教育部推星座開學防疫運勢 唐綺陽也分享
生活

教育部推星座開學防疫運勢 唐綺陽也分享

武漢肺炎／川普拚降低疫情危機 高官揭美國防疫應變一團亂
國際

武漢肺炎／川普拚降低疫情危機 高官揭美國防疫應變一團亂

北京外國記者協會：中國史無前例地威脅外媒
兩岸

北京外國記者協會：中國史無前例地威脅外媒

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

議員批輪椅鞦韆缺踏板上不去 中市府：斜板失竊

最新更新：2020/03/03 15:31
台中市政府在北區英才公園設置無障礙輪椅鞦韆供身障朋友使用，民進黨台中市議員江肇國（左）、賴佳微（右）指出輪椅鞦韆沒有設置踏板、圍籬及安全防護設施。（江肇國提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年3月3日
台中市政府在北區英才公園設置無障礙輪椅鞦韆供身障朋友使用，民進黨台中市議員江肇國（左）、賴佳微（右）指出輪椅鞦韆沒有設置踏板、圍籬及安全防護設施。（江肇國提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年3月3日

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市政府在北區英才公園設置無障礙輪椅鞦韆供身障朋友使用，但有市議員發現沒有設置活動斜板讓輪椅上去，市府今天表示，鞦韆活動斜板失竊，將展開追查，並請廠商修復。

民進黨台中市議員江肇國及賴佳微日前走訪台中市政府多處已完工的共融公園，發現設有無障礙「輪椅鞦韆」的英才公園，「輪椅鞦韆」卻沒有踏板讓輪椅上去，周圍也沒設置防護圍籬。

江肇國表示，市府說要積極推動友善共融公園，其中斥資百萬元，專為輪椅族設計，在英才公園設置的「輪椅鞦韆」，實地走訪卻發現沒有踏板、圍籬、安全防護設施，這是要讓輪椅族享受盪鞦韆樂趣，還是感受海盜船的刺激。

台中市建設局說明，市府在英才公園設置無障礙輪椅鞦韆，前方設有活動斜板，供輪椅上下使用，並非沒有踏板，斜板兩側也設有插梢，輪椅上鞦韆後，可將斜板直立以插梢固定，確保使用安全。

至於江肇國及賴佳微指稱現場沒有活動斜板，建設局表示，追查發現鞦韆活動斜板失竊，市府除將研議增設監視器，追查可疑行為人，也已同步請廠商修復完成。

建設局表示，現場已張貼專用告示牌，後續將增設使用須知，宣導正確使用規定。另英才公園及西屯區三信公園各設置1座輪椅鞦韆，總經費72萬元，並非民代所說的斥資百萬元。（編輯：洪學廣）1090303

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報