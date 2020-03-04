嘉義縣府督導社福機構 嚴防群聚感染

（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）武漢肺炎疫情尚未穩定，嘉義縣政府今日督導社福機構防疫措施。縣長翁章梁說，社福機構多屬團體生活，一定要提高防疫標準，杜絕任何群聚感染的機會。

嘉義縣長翁章梁與社會局長蕭英成，今天前往天主教會嘉義教區附設敏道家園訪視，瞭解社福機構的防疫物資整備及防疫情形。敏道家園目前有120名中重度心智障礙者入住。

翁章梁表示，社福機構照顧對象為老人、身障者，他們的抵抗力比一般人弱，防疫工作更要確實，才能避免群聚感染。

敏道家園院長鄒輝堂表示，在防疫期間，訪客在大門口先量體溫，並登記姓名、旅遊史，訪客皆不入住宿區，院生家屬也僅在大廳探視。園區目前則停止參訪及志工服務，院生也沒有外出參與活動。

鄒輝堂說，員工每天都自我監測體溫，並且配戴口罩、每日使用漂白水清潔與環境消毒，工作人員全面戴口罩，並加強勤洗手。接送住民就醫的復康巴士、輪椅，出勤前後，都進行消毒。

蕭英成表示，嘉義縣社福機構有8間，縣府皆一一訪視，要求每一家都要落實中央頒布的防疫SOP。（編輯：黃世雅）1090304