竹縣婦幼關懷協會 送愛心口罩套到偏鄉

武漢肺炎疫情未歇，為延長使用醫療用口罩，新竹縣婦幼發展關懷協會在社區發起縫紉口罩套，地方媽媽製作100個客家花布口罩套，6日送給尖石鄉泰雅學堂孩子，也為防疫貢獻心力。（新竹縣婦幼發展關懷協會提供）中央社記者郭宣彣傳真 109年3月6日

（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）武漢肺炎未歇，為延長使用醫療用口罩，新竹縣婦幼發展關懷協會在社區發起縫紉口罩套，地方媽媽親自縫客家花布口罩套共100個，今天送給尖石鄉泰雅學堂孩子，也為防疫盡心力。

新竹縣婦幼發展關懷協會理事長林玉華表示，武漢肺炎疫情延燒，防疫物資醫療級口罩數量有限，因此，地方媽媽發起製作布口罩套，已製作100個，免費送到尖石鄉，給泰雅學堂孩子使用，以延長醫療級口罩使用壽命。

為將愛心擴展出去，林玉華說，協會也開設「罩亮工作坊」，免費教學手縫布口罩，也讓地方的團體機關等可以來申請，將會提供專業縫紉布口罩教學，共度防疫期。

泰雅學堂校長陳智明說，感謝社會的愛心，投入布口罩套的縫製，也親自送到學校，也一起為防疫貢獻心力。

林玉華表示，另外，新竹縣婦幼關懷協會將在本月8日下午3時於竹北高鐵的水圳公園免費發送「兒童防塵立體口罩」，共200個發完為止，每人憑健保卡可領2個。（編輯：張銘坤）1090306