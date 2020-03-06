宋楚瑜女兒宋鎮邁操刀 打造望海巷跨海景觀橋

基隆市政府規劃打造橫跨望海巷漁港兩側，長150公尺的跨海景觀橋，預計今年10月可完工，屆時濱海廊帶海景將可一覽無遺。圖為為設計示意圖。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 109年3月6日

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）基隆市府向中央爭取經費，打造橫跨望海巷漁港兩側長150公尺的跨海景觀橋，工程設計由親民黨主席宋楚瑜的女兒宋鎮邁操刀，預計10月底完工後濱海廊帶海景將可一覽無遺。

「望海巷漁港友善人行暨景觀工程」今天舉行開工典禮，市府透過公開招標，設計監造由一口規劃設計顧問有限公司負責，工程則由虹泰營造有限公司得標興建，工程經費約新台幣4600萬元，預計今年10月底完工。

一口規劃設計師宋鎮邁指出，望海巷漁港景觀跨橋工程為銜接新北市、基隆市自行車道最關鍵也是最後的一哩路，設計概念試圖創造使用者能夠在漫步濱海步道時，在顧慮機能及安全之餘增加視覺穿透性，將基隆海灣廊帶美麗的海景容納於眼前。

她表示，為兼顧耐用及美觀，盡量減低跨橋工程期間對於漁船進出的影響，橋體20公尺的跨越段將於陸地段施工的工項完備後再行吊掛，並串聯望海巷漁港銜接新北市八斗子車站及基隆潮境公園兩側自行車道，增加遊客佇足意願，也藉此促進傳統漁港的轉型。

林右昌指出，潮境灣一年觀光遊客達200萬人次，透過工程可串接新北市東北角廊帶，引進人行步道與自行車系統後，經由跨橋銜接長潭里漁港，提供民眾更舒適環境，未來的潮境灣將會是東北角最重要的無動力水上休憩運動基地，更可結合長潭、望海巷漁港發揮整體效益，讓漁村文化再現活絡地方經濟，帶來正面助益。

開工典禮結束後，由於林右昌擁有台灣大學建築與城鄉研究所碩士背景，對於城市規劃有套獨特見解，林右昌與宋鎮邁兩人互動熱絡，除彼此交流對基隆未來的城市願景想法外，林右昌並表達對工程設計相當滿意。（編輯：張銘坤）1090306