新北警戶外偵詢區防疫 市府員工餐廳僅外帶

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市武漢肺炎防疫動起來，警方今天規劃臨時戶外偵詢區辦刑案，市政府大樓員工餐廳下星期起不開放內用，只限外帶。市長侯友宜今天視察致理科大防疫，在校園設篩檢站防疫。

新北市板橋警分局今天表示，特別在分局及派出所設臨時戶外詢問處。分局設在空曠通風的機車棚，現場架設桌椅、電腦及錄影音器材及照明設備。

警方說，偵詢員警與嫌疑人或報案人有一定距離，中央還隔著壓克力板，阻隔飛沫傳染，確保員警值勤安全。

板橋警分局指出，會先以電腦查詢嫌疑人是否為居家隔離或居家檢疫對象，若是，則直接帶往各派出所及分局設置的戶外偵詢區，詢問完畢後，會請示檢察官解送事宜。

市政府秘書處表示，為加強防疫，9日起市府行政大樓8樓員工餐廳不開放內用，僅供外帶，需要用餐的員工必須自備餐盒。

市長侯友宜今天到致理科技大學視察校園防疫，瞭解校方在校園前後門設3個發燒篩檢站，進出動線清楚；電梯不但消毒且圖書館借書、還書都用紫外線消毒。

致理科技大學表示，學生上課時教室與門窗全部一律打開；在地下室全部要戴口罩，並適時提供給學生配戴，校方防疫全力備戰。（編輯：張銘坤）1090306