北市魚類批發市場8日歇業 中繼市場10日試營運

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市政府推動第一果菜及魚類批發市場改建案，採分期改建，魚類中繼拍賣市場去年完工。市場處今天表示，魚類批發市場8日歇業後，攤販進行搬遷，中繼市場10日起試營運。

位於萬大路附近的北市魚類批發市場（萬大魚市場）在民國57年興建、64年完工，使用至今營運超過40多年，因具有快速集中、分散貨品等功能，扮演漁產運銷的樞鈕，且鄰近第一果菜批發市場。

市場處今天發布新聞稿表示，魚類批發市場現有交易量已超過原規劃負載量，且市場內環境擁擠、設備老舊，影響從業人員安全。北市府在104年啟動第一果菜及魚類批發市場改建案，編列預算新台幣140億元，採分階段改建。

北市府規劃第一果菜及魚類批發市場改建案採原址改建，分階段執行工程，先在華中橋堤外興建魚類中繼拍賣市場，完工後讓魚市攤販搬遷入內，再拆除原本魚市場。

原魚市場地點拆除整建工程完成後，由果菜批發市場攤販進駐，最後才是批發市場整體工程，預定116年完工。

市場處表示，魚類中繼拍賣市場選定在華中橋堤外，去年底完工，有設置攤販使用冷藏、冷凍庫等區域。魚類批發市場拍賣場將在8日歇業，138個攤販開始搬遷至9日完成，中繼市場10日起試營運，理貨場仍在舊址營運，未搬遷。（編輯：方沛清）1090307