不因武漢肺炎影響 嘉義縣老人共食站多數照辦

已有縣市因武漢肺炎停辦老人共餐。嘉義縣社會局長表示，嘉義縣老人共食站數173站，目前僅有3站停辦，已加強共餐據點防疫措施。圖為崙陽老人食堂用餐情形。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 109年3月9日

（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）已有縣市因武漢肺炎停辦老人共餐。社會局表示，嘉義縣老人共食站數173站，目前僅有3站停辦，已加強共餐據點防疫措施，長輩需量體溫，雙手消毒後，才能進入用餐。

嘉義縣傳出有「老人食堂」停止供餐，加上外縣市因武漢肺炎停辦老人共餐，引起地方民眾的擔憂，嘉義縣政府會跟進。

嘉義縣社會局長蕭英成表示，縣府並沒有因武漢肺炎疫情，下令停辦共餐據點，僅有3處據點因應疫情停辦共餐，分別是民雄共生宅、朴子以斯帖及民雄金興，其他的老人共食站照常經營。

蕭英成表示，已要求共餐據點加強防疫措施，包括進入用餐前，要先量體溫、再以酒精消毒雙手，若無酒精請長輩使用肥皂或清潔雙手。縣府也提供共餐地點口罩一盒備用。

蕭英成指出，如果疫情未降溫，各據點、食堂報有停辦需求，或縣府有新的措施，社會局會提前公告。

蕭英成表示，18鄉鎮市老人共食數據共173站，人數約6000人，除了提供用餐，也是長輩重要的社交場合，在此共餐的長輩大都是獨居或子女不在身邊，是縣府老人照護政策重要的環節。（編輯：方沛清）1090309