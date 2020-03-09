苗縣第2座親子公園啟用 續打造第3座落腳苑裡

苗栗縣第2座親子公園竹南獅山親子公園9日啟用，以「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，提供中港溪地區親子休閒遊憩場所。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 109年3月9日

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣第2座親子公園竹南獅山親子公園今天啟用，提供中港溪地區親子休閒遊憩場所。縣長徐耀昌表示，將在苑裡鎮，打造第3座親子公園，力拚明年農曆年前完成。

獅山親子公園位於竹南鎮大厝里，歷經228連續假期開放民眾試體驗，吸引逾萬名親子造訪，苗栗縣政府根據各方反映意見進行局部改善後，今天正式啟用，成為苗栗縣繼座落於苗栗市的「貓裏喵親子公園」外，第2座共融式親子主體公園。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃指出，縣府爭取統籌分配稅款新台幣3160萬元經費，利用竹南鎮獅山多功能運動公園打造而成的親子公園，占地2.06公頃，其中遊戲區與停車場各約0.75及0.25公頃，另留有0.2公頃草坪綠地。

有別於貓裏喵親子公園的章魚溜滑梯主打海洋風地景造型，獅山親子公園以「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，4米高的火炎山地景溜滑梯是一大亮點，搭配瓢蟲滑梯、無障礙滑梯、沙坑、共融鳥巢鞦韆、共融蹺蹺板、攀岩牆（塔）等11種遊戲設施，另設置完善照明，讓親子白天、晚上都可入園遊憩。

苗栗縣長徐耀昌表示，為兼顧山線、中港溪及海線地區均衡發展，今年度在通霄、苑裡地區將設置縣內第3座特色親子公園，並結合當地藺草文化、農業特色為主題，規劃設計藺草帽攀爬場、農舍煙囪滑梯、樹屋遊戲場、稻禾廣場及穀倉親子廁所等，營造另類地景遊戲設施。

徐耀昌指出，第3座親子公園預計落腳苑裡高中旁空地，盼明年農曆春節前完工，提供民眾下班後或假日休閒運動、增進親子關係的遊憩場域。（編輯：黃世雅）1090309