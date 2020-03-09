金門縣府突破法規 力推兩岸海運快遞專區

金門縣政府9日說，縣長楊鎮浯（圖）曾多次表示，金門產業要蓬勃勢必要另闢蹊徑，「兩岸電商物流中心」與「大健康產業」是他任內要力推的兩項重點產業。中央社記者黃慧敏攝 109年3月9日

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）金門縣政府今天表示，推動金門縣成為兩岸電商物流中心是縣府重大施政計畫，而港區中建置「海運快遞專區」，更是推動兩岸跨境電商最重要基礎設施，當務之急在尋求法規鬆綁。

縣府發布新聞表示，馬祖立委陳雪生最近邀集財政部關務署等中央相關單位，針對金馬設立海運快遞專區法規與貨棧業者營運規範溝通協商，金門縣政府也派員參加，積極向財政部關務署表達金門設置海快專區「人力」及「法規」層面需突破的重點。

金門縣政府建設處表示，會中港務處及建設處代表分別就全世界電商產業蓬勃發展下，金門為應兩岸電子商務與物流發展，積極規劃推動的料羅港區海運快遞專區所面臨的問題，就現行法規面及海運快遞建置條件的限制，請關務署支持，並同意比照台北港，建立基礎運作模式。

縣府進一步說明，縣長楊鎮浯曾多次表示，金門產業要蓬勃勢必要另闢蹊徑，扶植發展潛力型產業，以做為金門產業長遠發展的支撐點，而「兩岸電商物流中心」與「大健康產業」就是他任內要努力推動的兩項重點產業。

特別是「兩岸電商物流中心」更具產業發展前景及帶動其他產業效益的指標性作用，建設處認為金門應該利用特殊的區位優勢把握契機，積極規劃，帶動地區相關產業的躍進。

建設處長文水成表示，兩岸電商物流中心建置的第一步是「海關貨物查驗的人力挹注」與「法規鬆綁」，這部分除有賴中央協助外，因事涉金門整體產業發展，也會協請縣籍立委陳玉珍居中協調爭取。

此外，縣府也說明，針對料羅港區的「倉儲空間」、「通關設施的建置」與「貨物查驗效率的提升」等相關具體配套作法，各單位已經著手部署，一定會抓緊進度辦理。

最後，關於海運快遞專區政策期程及申辦進度，縣府表示，財政部關務署與會代表表示，將針對金、馬設立海運快遞進行法規研擬配套，配合金門縣政府、連江縣政府落實設立海運快遞專區政策。（編輯：黃世雅）1090309