金門又見海豚擱淺陳屍岸際 死因待查

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊表示，第一機動巡邏站13日上午又在金沙鎮東割灣岸際發現一隻死亡海豚擱淺，立即通報金門縣政府水產試驗所等單位派員到場處理。（金門岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年3月13日

（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）金門縣又發現死亡海豚。海巡署金馬澎分署第九岸巡隊表示，第一機動巡邏站連續今天在金沙鎮東割灣岸際發現一隻死亡海豚擱淺，無明顯外傷或漁網纏繞情形，死因有待確認。

第九（金門）岸巡隊發布新聞稿表示，第一機動巡邏站繼前天在金沙鎮海珊美岸際發現一隻死亡鯨豚外，今天上午11時又在金沙鎮東割灣岸際發現一隻死亡海豚擱淺，立即通報金門縣水產試驗所等單位派員到場處理。

岸巡隊表示，這隻死亡鯨豚初步判定長約167公分、寬約60公分、高約30公分，整體外觀除有局部脫皮外，大致良好，無明顯外傷或漁網纏繞情形，死因仍待進一步解剖採驗確認，本案已是今年金門地區第5起海豚擱淺死亡案。

縣府水試所技士陳盈廷到場判定死亡鯨豚是成體海豚，品種為露脊鼠海豚，主要分布在亞洲地區海域，數量極為稀有，性別尚無法判別，將帶回冰存進行後續採樣檢驗，以鑑定死因。

岸巡隊副隊長王榮忠表示，海洋委員會海洋保育署「2019全年擱淺救援報告」指出，海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）去年所處理鯨豚擱淺通報中，多數是在離島海域發現，種類以露脊鼠海豚、瓶鼻海豚及小虎鯨最多。

王榮忠說，由於海豚死亡擱淺後，除了豚體已嚴重腐爛以致無法判定原因外，多半是「誤捕」、「感染導致死亡」及「船擊」造成，顯見擱淺的主因與人為活動相關。

王榮忠呼籲，維護海洋生態環境人人有責，請民眾勿在海岸際丟棄垃圾，危害海洋生物。民眾如得知鯨豚擱淺或非法漁業行為時，請立即撥打海巡署118免費報案專線，海巡署將在第一時間前往處理。（編輯：謝雅竹）1090313