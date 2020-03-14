避免烏坵犬貓族繁 金門防疫所跨海施行絕育

金門縣動植物防疫所人員和獸醫師前往烏坵，對島上5隻犬貓進行絕育手術，並為所有犬貓施打疫苗，同時也治療犬隻頸部傷口，進行清創縫合。（金門縣動植物防疫所提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年3月14日

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門縣動植物防疫所今天表示，防疫所人員最近遠赴烏坵，對島上5隻犬貓進行絕育手術，同時對島上所有犬貓施打疫苗並驅蟲，避免犬貓繁衍太多造成困擾，並維護環境衛生。

金門縣防疫所今天發布新聞指出，為協助烏坵鄉控制島上流浪動物問題，防疫所課長施清文、金湖鎮公所獸醫師劉政銘、畜試所技佐黃家偉及2名動物管制人員最近在海巡署金馬澎分署第九海巡隊協助下，搭船到烏坵對島上5隻犬隻進行絕育手術。

防疫所表示，除協助犬隻絕育，工作人員同時將島上所有犬貓施打狂犬病疫苗、犬隻五合一疫苗及體外寄生蟲驅除，控管島上流浪動物來源及疾病傳播媒介；此外，還進行一隻犬隻頸部受傷清創並縫合。

烏坵鄉由金門縣代管，距離金門本島72浬，從台中搭船需要6、7小時，從金門本島乘坐海巡隊艦艇大約4小時可到。

金門縣防疫所長林政道指出，此行獲得烏坵鄉公所及烏坵守備大隊的全力協助，安排及聯絡島上飼養犬貓的飼主，依表訂時間攜帶動物前往絕育。

林政道表示，防疫所人員完成島上有主寵物的絕育手術後，也協助捕捉島上流浪犬，但由於需顧及潮汐返航，在島上停留時間由於短暫，並未捕獲。

他說，目前島上流浪犬隻約僅剩6到7隻，為了避免日後過度繁殖，防疫所提供捕犬工具請烏坵守備大隊協助持續捕捉。

防疫所表示，自2017年起陸續赴烏坵執行相關工作後，目前全鄉僅剩2頭流浪母犬有繁殖能力，其它犬隻都已實行絕育手術。防疫所會擇期再前往進行野犬節育手術，控制犬隻族群，避免危害地區居民。

此外，今年度犬貓絕育補助也已開始，年度補助經費為新台幣18萬元。防疫所指出，將依先申請先補助為原則，請有需要的民眾把握機會，盡速攜帶家中的犬貓前往獸醫院執行絕育手術。（編輯：戴光育）1090314