議員質疑文基會招標規範 北市府允檢討

（中央社記者梁珮綺、黃麗芸台北16日電）台北市文基會前副執行長張益贍因爆發婚外情請辭，民進黨市議員許淑華今天說，張有許多爭議，且文基會還自訂招標規範等；台北市政府副發言人黃瀞瑩允諾，會盡快檢討。

黃瀞瑩表示，針對文基會前副執行長近日風波，市長柯文哲已下令文化局進行檢討，對於金額流向與標案處理等議題，柯文哲要求盡快提出檢討報告，釐清相關疑慮，至於遺缺問題，將依相關流程，找尋最適任的人才。

前台灣民眾黨中央委員張益贍和民眾黨團助理蔡宜芳爆出婚外情，且去年選戰期間還和當時在綠黨的桃園市議員王浩宇談結盟，要將時代力量邊緣化。他上週遭民眾黨開除黨籍，並請辭台北市文基會副執行長一職。

許淑華今天接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」訪問時表示，用人是由市長決定，予以尊重，但不論用何人，都要看職位是否有必要性，否則整個台北市政府變成為特定政黨服務或培養特定政黨候選人就不太好。

許淑華說，之前是因為接獲很多人爆料文基會內幕，民怨甚深，她才調資料發現文基會掌管預算達新台幣4億多元，竟有逾2億元為人事費用。

許淑華表示，自己先前質詢就問過許多文基會錢的流向和標案處理，發現文基會竟能自訂招標規範，例如一般公務部門委外案金額超過新台幣10萬元就需公開招標，但文基會卻自訂相關規範，超過100萬元才要公開招標，她發現有家廠商就以98萬元、99萬元得標3次，恐有技術綁標疑慮，但台北市長柯文哲仍不為所動。

她提到，文基會是在郝龍斌擔任市長期間成立，主要負責推廣北市文化政策，執行長由台北市文化局長兼任，並外聘一名副執行長負責基金會業務，柯文哲任內的文基會董事長李遠（小野）並不會過問太多人事細項事務。

許淑華指出，文基會副執行長年薪約150萬元，關於文基會多增聘一名副執行長（張益贍）職務問題也曾提出質疑，但柯文哲說副執行長楊淑鈴對政治不熟稔，所以需增設另一人協助處理政治事務，張益贍曾坦承都在幫柯文哲寫報告和規劃活動。

關於文基會副執行長遺缺問題，許淑華認為，是否仍需要兩個副執行長問題，後續可以再討論，且須提出相關需求報告，雖然人事任命權在柯文哲手上，但希望能找到適才適所的人。（編輯：李亨山）1090316