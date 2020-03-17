不再怕狗追 嘉義縣府創空拍機查核稅籍

（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）郵差怕狗，嘉義縣財稅局查核人員也怕，為避免遇到惡犬，縣府將地價稅籍與房屋稅籍全面空間座標化，搭配空拍機查核稅籍，保障人員安全，為全國創舉，已有多個縣市前來學習。

嘉義縣政府成功將地價稅和房屋稅籍資料整合，全面座標化，利用APP軟體，結合空拍機查核稅籍，查核人員只要在查核的地點附近，將座標資料輸入操控空拍機的軟體，按下啟動鍵，空拍機就「自動飛行、自動拍攝」，任務完成後，再降回到起飛的地點。

嘉義縣財政稅務局長蕭俊明表示，以前要查核地價與房屋的稅籍資料，查核人員會遇到很多困難，如業主不配合、地形險峻無法接近、航照圖解析度低及冒著被狗咬的危險。尤其農村或山中的住家，幾乎家家戶戶都養狗，最讓稅務人員頭疼。

蕭俊明說，縣府結合產官學，歷經1年努力，開發出全國首創空拍機拍攝的手法，擺脫傳統查核做法，提升稽徵績效，減少錯誤發生，更保障查核人員的安全。

嘉義縣長翁章梁今天中午前往馬稠後污水處理廠，實際了解空拍機查核稅籍情形，並親自操作空拍機。翁章梁拿起遙控器按下起飛鍵，空拍機即升空依航線飛行完成拍攝任務後，再自動返航落入翁章梁手中。

翁章梁表示，除了查核稅籍，縣府已經廣泛使用空拍機執行任務，如環保局稽查露天燃燒、傾倒廢棄物，調查災害現場受損情形和違規山坡地開發等等。

蕭俊明指出，縣府首創空拍的做法，獲得中央高度肯定，並應邀在今年1月全國地方稅務機關稽徵業務聯繫會議中發表，會後有多個縣市前來取經，近期又受邀至台南市和高雄市稅務單位分享經驗。（編輯：黃世雅）1090317