水泥廠機台維修誤啟動釀空污 桃市府稽查後告發

桃園市楊梅區一家水泥廠17日進行機台維護保養時不慎啟動運作，導致粉塵飛散，一度引發附近居民恐慌；由於水泥廠未主動在1小時內向主管機關通報，遭桃園市環保局以違反空氣污染防制法告發。（桃園市環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年3月17日

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市楊梅區的一家水泥廠，今天進行機台維護保養時不慎啟動運作，導致粉塵飛散空中，桃園市政府環保局獲報後立刻趕往現場稽查告發，依法最高可處新台幣2000萬元罰鍰。

環保局晚間發布新聞稿表示，上午11時接獲民眾檢舉，在楊梅區一家水泥廠附近空氣中，突然產生大量粒狀污染物，也就是俗稱的粉塵，環保局立即派員前往現場，稽查員發現水泥廠今天並未作業，但由於員工不慎啟動設備機台，才會導致設備運作而產生大量粉塵污染物。

環保局表示，突如其來的大量粉塵引發附近居民的恐慌，由於水泥廠沒有主動在一小時內向主管機關通報，遭到環保局以違反空氣污染防制法告發，依規定將可處新台幣2000萬元以下，10萬元以上罰鍰。

環保局長呂理德也呼籲，水泥廠相關業者無論運作與否，只要產生大量空氣污染，都應於一小時內通報主管機關並採取緊急應變措施，民眾若發現污染情事，也可立即撥打1999市民專線通報，環保局將立即派員稽查，以掌握違法跡證，避免污染情形擴大。（編輯：李錫璋）1090317