竹北興建焚化爐 漁民憂污染水質拉布條抗議

新竹縣內沒有焚化爐，縣府預計在竹北尚義里興建，但鄰近烏魚養殖業者擔心水源遭污染，19日拉起白布條陳情抗議。（竹北市民代表蔡蕥鍹提供）中央社記者郭宣彣傳真 109年3月19日

（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣沒有焚化爐，垃圾處理仰賴外縣市焚化爐，新竹縣政府預計在竹北尚義里興建焚化爐，但鄰近烏魚養殖業者擔心水源遭受污染，今天拉白布條抗議陳情，盼縣府能重新選址。

新竹縣政府尋求解決垃圾根本問題，辦理民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案（興建、擁有、營運），預定在竹北市尚義里新建焚化爐，遭烏魚養殖業者抗議。縣長楊文科表示，本月25日將辦公聽會，會再與漁民溝通，並以科學數據等資料，讓漁民放心。

「搶救烏魚子、抗議焚化爐興建」烏魚養殖業者表示，這次新建焚化爐的預定地2公里內，有面積近70公頃的烏魚養殖區，若是興建焚化爐後，在垃圾燃燒過程中任何雜質等掉落水中，可能不僅污染水質，連帶烏魚也難倖免。

業者指出，他們的產品全面自主管理，皆送SGS檢驗，如重金屬、藥物殘留等都檢驗合格才會銷售給消費者。但憂心，若焚化爐興建後，水源被污染，而烏魚要養3至4年才可產出烏魚子，一旦發現烏魚子受污染無法銷售，恐將血本無歸。

楊文科表示，本月25日將在竹北新豐區掩埋場辦理公聽會，再與漁民進行溝通，屆時會拿出科學數據，讓大家了解新科技焚化爐大幅優於傳統焚化爐。

焚化爐BOO案投資業者台鎔科技指出，新設垃圾熱處理設施採用最新污染防治控制技術和設備，空污排放設計標準採歐盟標準，廠內產生的廢水也將零排放，全數廢水將回收使用，不會影響周遭空氣和水源。

今天漁民抗議興建焚化爐，包含竹北市民代表蔡蕥鍹、曾金清、以及立委邱泰源新竹服務處主任王誠緯等人到場聲援。（編輯：方沛清）1090319