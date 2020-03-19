伊甸高原戶外音樂節 南投縣府憂成防疫缺口

（中央社記者吳哲豪南投19日電）伊甸高原戶外音樂節明天起一連3天將在南投國姓水秀農場登場，預計吸引300多人參加，有民眾擔心成為防疫缺口；南投縣府指出，原本希望活動延後舉辦，但主辦單位表示有困難。

有媒體報導，伊甸高原音樂節將吸引300多人參加，有民眾投訴活動可能會成為防疫缺口；南投縣副縣長陳正然接受媒體訪問時說，縣府先前就接到民眾投訴，原本和主辦單位商量是否能延後舉辦，但主辦單位說明，活動明天即將要舉辦，相關器材和設施都已經進場，延後舉辦有困難，縣府衛生局也已經和主辦單位聯絡，提醒他們要戴口罩、勤洗手。

根據伊甸高原音樂節的售票網頁介紹，伊甸高原戶外音樂節是自2012年起開始執行的派對計畫，活動就是把「好派對」的所有元素拉到大自然的環境裡，將原本屬於工業化的電子音樂，注入人與自然互動的更多可能，而活動明天起一連舉辦3天，在戶外架設舞台和音響，邀請國外知名DJ來台演出，參加的民眾可以在大自然的環境中欣賞電子樂。

記者原本要致電主辦單位詢問活動明天是否照常舉辦，但發現音樂節的臉書粉絲專頁已經關閉，無法和主辦單位聯絡；而先前有樂迷在臉書粉絲專頁留言建議停辦，但主辦單位說明，會在活動中落實防疫措施，像是來賓入場前都要量額溫，也會提供口罩給觀眾，會場也會準備酒精，呼籲大家多配合。

而記者打電話給出租場地給主辦單位的水秀農場，農場員工指出，他們只是租借場地給對方舉辦活動，租約在半年前就已經簽下，他們並不清楚明天活動是否照常舉行。（編輯：謝雅竹）1090319