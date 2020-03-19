武漢肺炎個案使用運動中心 新北：已全面消毒

（中央社記者黃旭昇新北19日電）有武漢肺炎確診個案曾使用新北市的運動中心，市府今天緊急封閉上百處封閉型場館14天，不對外開放。市府強調，該場館已全面消毒，且所有運動中心皆暫停開放，民眾無須恐慌。

新北市長侯友宜今天表示，衛生單位在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情調查時，發現有個案曾經到新北市轄封閉的場館裡面活動。為確保市民健康，減少在密閉空間群聚，20日起暫停開放境內公有封閉型場館2星期。

侯友宜說，現在必須全面迎戰，「對新北市轄區的管控，只要我做得到的，一定採取更嚴格的措施」。之後視疫情發展，再公布重新啟用時間。

新北市府文化局今天晚上表示，暫停開放館舍包含5大博物館及林家花園、新北市立圖書館總館及102個分館、各藝文中心、藝文園區及展演場等封閉式空間及室內場地。

市立圖書館表示，總館與各分館的館內閱覽服務及活動一律暫停，借書須提前於線上預約，並擇定預約取書處，如需還書的民眾可將書籍投入各館還書箱內。

文化局說，板橋435藝文園區戶外場地、八里十三行博物館考古公園、鶯歌陶瓷博物館戶外區域，將維持開放。

市府說，不方便透露確診個案是使用哪一個場館，使用哪一項運動設施，不過，已經責成教育局轉體育處將疫調的目標區域全面消毒。

體育處說，各國民運動中心在春節過後就做好健康自主管理與消毒，已在本週管控實名制進出，且目前實施休館2星期不對外開放，民眾無須過度恐慌。（編輯：張銘坤）1090319