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疫情衝擊減少消費 雲林4業者申請月減6天班

最新更新：2020/03/20 14:49

（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林縣政府勞工處近來接獲4家業者提出減班休息申請，員工每個月減少6天班，實施人數39人，勞工處指出，受到疫情影響，民眾減少消費行為，業者暫時人力調整。

雲林縣勞工處長張世忠表示，勞工處這個月起陸續接到3家餐飲業者和1個休閒產業提出減班休息申請，實施人數39人。4家業者提出員工每個月減少6天班，但雇主給予的薪資不低於基本薪資新台幣2萬3800元。

餐飲業者透露，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）擴大影響，從農曆年後，消費者減少聚餐、企業取消春酒和新人延後喜宴，導致生意減少5到7成。

休閒產業則說，國人減少旅遊，協會內部調整人力，原本一班2人，現在改為1人或是休館。

另外，西螺大同醬油休息站今年2月底暫時歇業，雲林縣斗六中華影城31日將歇業，部分小吃業者則自行在網路公告調整營業時間。

雲林縣勞工處也主動關心旅宿業者和工業區內公司行號營運，張世忠指出，縣內尚未接獲業者大量裁員、資遣的申請，如有接獲民眾相關檢舉，勞工處將依勞基法展開調查。（編輯：洪學廣）1090320

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