金門防疫 籲中央提供返台離島居民入住防疫旅館

武漢肺炎持續延燒，金門縣20日舉行疫情指揮中心第6次會議，縣長楊鎮浯表示，現在疫情明顯以境外移入個案居多，將請衛生局函請中央同意金門設置集中檢疫處所。中央社記者黃慧敏攝 109年3月20日

（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）金門縣今天召開武漢肺炎疫情指揮中心第6次會議，縣長楊鎮浯籲請中央統一安排離島地區民眾在返國後，先安置在台灣防疫旅館，確保民眾健康及整體防疫效能。

楊鎮浯表示，現在武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情明顯地以境外移入個案居多，因此他裁示請衛生局函請中央流行疫情指揮中心同意金門縣設置「集中檢疫處所」，並依相關規定進行任務編組及依作業程序辦理。

而鑒於金馬澎離島地區醫療能量相對不足，楊鎮浯表示，雖然中央同意離島居家檢疫居民可以搭乘國內線航班返鄉，但在整體防疫規範上，還有不周之處，而且期間的交通移動，恐怕有增加防疫負擔的疑慮。

因此，楊鎮浯裁示，請秘書單位行文中央流行疫情指揮中心，請中央統一安排離島地區民眾於返國後，安置於台灣防疫旅館，以確保民眾健康及整體防疫效能。

而為了提升烈嶼鄉民眾方便採檢，縣府已函請中央流行疫情指揮中心新增衛生福利部金門醫院烈嶼院區為採檢單位。

因應即將到來的清明連假，避免返金門人潮俱增，人群在密閉式空間大量接觸，造成防疫上的破口，會中決議縣內所屬的包括學校在內的室內體育場館3月30日到4月10日閉館。

此外，由於納骨堂屬室內密閉空間，為防範群聚感染，會中決議請民眾祭拜從簡，在金門本島的仙洲福園及烈嶼鄉納骨堂外設置祭拜桌，再推派代表入內祭祀祖先。

至於學校國外畢業遊學及校外教學因疫情而取消出團所衍生的違約金、行政費用及規費部分，會中決議由教育處專案補助。

金門縣武漢肺炎疫情指揮中心第6次會議由縣長兼指揮官楊鎮浯主持，副縣長黃怡凱、衛生局副局長李金治，以及金防部、金門醫院、疾病管制署、海巡隊、民航站等中央駐金單位，以及縣府一、二級單位人員與會，並透過視訊與五鄉鎮長及烏坵鄉長，共同研討防疫相關議題。（編輯：張芷瑄）1090320