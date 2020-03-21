阿里山櫻王滿開 套票優惠暢遊花季

阿里山森林遊樂區「櫻王」染井吉野櫻盛開，林管處表示，滿開的櫻花，將持續到3月底。鄒族青年在櫻王前載歌載舞，歡迎遊客到訪。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 109年3月21日

（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）阿里山花季熱鬧展開，染井吉野櫻「櫻王」已滿開，林務局嘉義林管處與阿里山風管處共同合作，推出旅遊美食電子套票超優質組合，邀民眾上山賞花，走出戶外品嘗奮起湖美食。

阿里山國家風景風管處人員今天指出，阿里山森林遊樂區染井吉野櫻「櫻王」目前已全開，還有上千株不同品種的櫻花及浪漫紫藤花，也都陸續綻放，為服務遊客，林務局嘉義林區管理處與阿里山國家風景區管理處合作，推出「阿里山國家森林遊樂區門票+奮起湖必吃美食套票組」。

阿管處指出，優惠套票內含阿里山國家森林遊樂門票外，再加值提供奮起湖三大經典小吃，「老街第一家甜甜圈」、「奮起福米餅」，及「奮起湖雅湖老阿嬤的鐵路便當」，花季期間優惠新台幣299元（原價520元），限量1000套。

林管處表示，凡購買電子套票的民眾，可憑兌換券至遊客中心領取今年推出的限量花季入園紀念票，更有機會獲得花季限定文創商品等好禮。

林管處表示，阿里山森林遊樂區櫻花進入爆發期，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，遊樂區內旅客服務中心、阿里山工作站、生態教育館及阿里山博物館等景點皆配置消毒液，各公廁也有洗手乳供民眾使用，讓遊客可以安心賞花。

購買電子套票詳情，可至「阿里山EASYGO」官網，進一步查詢。（編輯：卞金峰）1090321