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焚化廠歲修18天 苗栗縣府：縣內垃圾清運無虞

最新更新：2020/03/23 19:11
苗栗縣垃圾焚化廠4月1日起進行年度歲修，時間長達18天，縣府環保局23日表示，1個月前即協調減量進場，預留貯坑容量，足以容納歲修期間縣內的垃圾，不致發生垃圾無處去的疑慮。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　109年3月23日
苗栗縣垃圾焚化廠4月1日起進行年度歲修，時間長達18天，縣府環保局23日表示，1個月前即協調減量進場，預留貯坑容量，足以容納歲修期間縣內的垃圾，不致發生垃圾無處去的疑慮。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　109年3月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣垃圾焚化廠4月1日起進行年度歲修，因涉及發電機組更新，時間長達18天，縣府環保局今天表示，1個月前即協調減量進場，預留貯坑容量，縣內垃圾清運無虞。

苗栗縣垃圾焚化廠以BOT模式興建，自民國97年2月起營運，每年處理縣內及支援桃園、新竹及南投一般家戶垃圾量17萬公噸，平均維持94.1%的高運轉量。

因應4月1日至18日進行的歲修事宜，縣府環保局今天與焚化廠營運單位主管在縣府簡報垃圾處理規劃。環保局長陳華盛指出，此次歲修因涉及發電機組設備更新，所需時間長達18天，1個月前即調度停收新竹縣、南投縣一般廢棄物，減量進場、逐步降載，使焚化廠約6500公噸貯坑容量，可預留約5000公噸空間，足以容納歲修期間縣內的垃圾，不致發生垃圾無處去的疑慮。

環保局表示，苗栗縣垃圾焚化廠擁有全國首座將地磅結合e-tag及車牌辨識的自動過磅系統，營運多年來績效卓著，相繼獲得環保署查核評鑑6次優等及2次特優。

苗栗縣長徐耀昌聽取簡報，對於歲修期間能不影響縣內垃圾清運表示肯定，期許妥善處理、調度無虞，務必做好各項工安措施，順利完成歲修任務。（編輯：李錫璋）1090323

苗栗縣垃圾焚化廠4月1日起將進行年度歲修，縣府環保局23日表示，因涉及發電機組設備更新，時間長達18天，已提前因應，縣內垃圾清運無虞。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　109年3月23日
苗栗縣垃圾焚化廠4月1日起將進行年度歲修，縣府環保局23日表示，因涉及發電機組設備更新，時間長達18天，已提前因應，縣內垃圾清運無虞。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真　109年3月23日
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