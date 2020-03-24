惠明盲校獲贈乾洗手 助學童自理勤消毒防疫

（中央社記者趙麗妍台中24日電）武漢肺炎疫情延燒，勤洗手變成生活常規，但惠明盲校中由於有部分學童無法自己常勤洗手，今天有廠商捐贈天然環境噴劑、泡泡乾洗手，希望防疫期間幫助學童們勤乾洗手消毒。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，但對部分惠明盲校學童而言，洗手不是一件簡單的事，嬰兒用品業者今天捐贈天然環境噴霧、泡泡乾洗手給惠明盲校學童，希望拋磚引玉，幫助弱勢團體。

惠明盲校校長陳志福指出，校內目前有60名學生，視障部孩童20多人、多重障礙孩童30多人，視障部孩童可以自己洗手，但因多重障礙的孩童生活自理功能差，需要其他人協助才能洗手，有了乾洗手、噴霧，可增加雙手清潔消毒的次數。

嬰兒用品業者表示，捐贈300瓶天然環境噴霧、100瓶泡泡乾洗手，希望幫助惠明盲校孩童進行手部、環境消毒。

另外，由於各公司行號紛紛取消新春團拜、春酒活動，惠明盲校也提到，3、4月取消4團表演，每月捐款也自上月起開始減少。（編輯：洪學廣）1090324