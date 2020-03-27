台中海派金錢豹等業者 28日起暫停營業14天

武漢肺炎疫情持續延燒，台中市警察局27日指出，知名海派集團青海南街的海七、海八店及金錢豹集團名下的台灣大道總店、文心南路店（天上人間酒店）、金鑽麗都KTV及另一大型酒店紫爵等6家業者，均表示願配合政府防疫政策，自28日起暫時停業14天。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年3月27日

（中央社記者趙麗妍台中27日電）為避免民眾流連大眾娛樂場所，引發群聚感染，台中市多家夜店、舞廳業者配合防疫暫停營業後，海派集團、金錢豹集團、金鑽麗都KTV及紫爵，自28日起暫停營業14天。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台中市政府為防止民眾聚集大型娛樂場所，引發群聚感染，繼夜店、舞廳、大中電子遊藝場等多家業者陸續暫停營業7至10天，配合防疫。

台中市警察局今天指出，知名海派集團青海南街的海七、海八店及金錢豹集團名下的台灣大道總店、文心南路店（天上人間酒店）、金鑽麗都KTV及另一大型酒店紫爵等業者，均表示願配合政府防疫政策，自28日起暫時停業14天。

台中市政府統計，截至目前，願意配合防疫主動停業一週以上的業者，共有38家。市府衛生局、民政局、經發局及警察局將不定期實施聯合稽查及臨檢作為，呼籲正在居家隔離（檢疫）民眾，確實遵守檢疫規定，不要心存僥倖，到處趴趴走，以免遭到重罰。

此外，因第一線員警與民眾接觸面臨一定風險，中華民國資源回收公會全國聯合會理事長宋俊明致贈6735副護目鏡給台中市政府警察局，讓每一名員警在維護治安及交安的工作中能兼顧自身防疫，警察局長楊源明代表受贈。（編輯：謝雅竹）1090327