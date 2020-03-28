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28年巡護六號將除役 回味海巡麵畫下完美句點

最新更新：2020/03/28 17:06
守護台灣海洋28年的海巡艦艇「巡護六號」27日執行最後一次護漁任務後返抵基隆港，海巡署艦隊分署後續將辦理除役典禮。（基隆海巡隊提供）中央社記者王朝鈺傳真　109年3月28日
守護台灣海洋28年的海巡艦艇「巡護六號」27日執行最後一次護漁任務後返抵基隆港，海巡署艦隊分署後續將辦理除役典禮。（基隆海巡隊提供）中央社記者王朝鈺傳真　109年3月28日

（中央社記者王朝鈺基隆市28日電）守護台灣28年的海巡署「巡護六號」昨天執行最後航次護漁返抵基隆港，海巡署艦隊分署副分署長陳泗川前往迎接，並在船上與同仁共享「海巡麵」及合影留念，為它畫下完美句點。

海巡署艦隊分署今天在臉書（Facebook）表示，陳泗川曾於民國100至103年間曾任基隆海巡隊隊長，不但與同仁有深厚感情，也與「巡護六號」有不少共同奮鬥的回憶，昨天他前往基隆海巡隊碼頭迎接「巡護六號」返港，因為這是「巡護六號」最後一航次護漁勤務。

陳泗川在「巡護六號」上與同仁共享「海巡麵」，傾聽同仁訴說著船上的歲月痕跡及經歷的大風大浪。艦隊分署臉書小編解釋，「海巡麵」最早稱為「保七麵」，源自於艦隊分署前身「內政部警政署保安警察第七總隊」、老水警於海上的奮鬥日常。

小編說，因為台灣周邊海域海象惡劣，早期巡防艇設備與耐浪性未達現今標準，水警執值勤頂著驚濤駭浪，出海執行查緝走私或救生救難等任務。海上顛簸搖擺、艦艇艙間又狹窄，煮食三餐不易，加上海上任務繁鉅，容易食慾不振，所以用最簡單易煮的湯麵為基底，加上冰箱內冷藏食材，如蔬菜、蛋花、鯖魚罐頭、魚丸及餃子等拌煮，不僅快速方便，又能填飽肚子、維持體力。

艦隊分署表示，船齡28年的「巡護六號」曾在103年8月4日距釣魚台西南方29浬處，成功攔檢查獲漁船滿載私菸計1801箱獲各界讚賞，後續將辦理除役典禮；近期新造的100噸級巡防艇將優先配予基隆海巡隊，期許傳承「巡護六號」精神，持續在海上發光發熱。

「巡護六號」原為行政院農業委員會為執行「漁業巡護」任務籌建。1993年移撥至前保安警察第七總隊，執行漁業巡護任務。依海巡署網頁上資料，「巡護六號」船長38.16米、寬7米，船身為材質為鋼質，排水量204.25噸。（編輯：孫承武）1090328

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